A Milano da qualche mese ha aperto un nuovo progetto che unisce sport ed esports in un modo unico provando ad affermare un nuovo modello per il panorama nazionale e dando una nuova definizione al concetto di Entertainmet Hub.Da febbraio 2023 in Viale Restelli 3 a Milano, a pochi passi dal palazzo di Regione Lombardia e a qualche minuto dalla Stazione Centrale, ila “casa” di due progetti che hanno visto la luce a fine 2020 ovvero PLB Esports e BOBOTV.. In oltre 700mq racchiude 4 anime che convivono e che lo rendono unico. La prima delle 4 anime è quella gaming aperta a tutti con uno spazio dedicato al mondo dei videogiochi frutto dell’esperienza di Esports Palace e di AK Informatica dove i ragazzi possono accedere e valorizzare il proprio talento utilizzando le migliori tecnologie a disposizione. 24 postazioni PC di ultima generazione, 9 Simulatori da gara e lo spazio console PS5 rendono la location meta ideale per appassionati e pro player.La seconda anima è quella della creazione contenuti che viene declinata con uno spazio proiezioni da 11 posti dove registrare reaction agli eventi e vivere in modo unico gli spettacoli preferiti con gli amici, una sala streaming pronta all’uso per tutti i talent che si trovano a Milano ed una greenroom utile per virtualizzazioni, photo shooting e creazione video.La terza anima è quella dedicata all’intrattenimento grazie allo spazio food a firma Rossopomodoro e allo studio vista strada che permette la realizzazione dei live show in una forma unica per il panorama italiano e che oggi ospita gli appuntamenti della Bobotv e di altri format.In ultimo PLB WORLD è diventata la casa del progetto formativo dell’Academy lanciata nel 2020 dai due bomber e che oggi può vantare una serie di successi nella crescita di giovani e giovanissimi poi diventati pro-player, streamer e content creator. L’amina formativa viene poi declinata negli spazi di Viale Restelli anche con attività per aziende come i team building e il coaching, attività con le istituzioni ospitando master di diverse materie oltre a progetti speciali collegati al mondo dei videogiochi e presto anche nuovi percorsi di formazione dedicati alle figure meno conosciute del mondo esports.Che la vostra passione sia il calcio o i videogiochi in PLB WORLD troverete il posto ideale per passare del tempo divertendovi e vivendo una esperienza unica