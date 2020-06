Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive “plexiglass”. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza. https://t.co/0I0quOKC45 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 8, 2020

, l'ennesimo di questa fase due legata all'emergenza coronavirus ha visto oggi coinvolti la ministra all'istruzionee il leader della Lega e dell'opposizione,. Il numero 1 del Carroccio per attaccare il "Decreto Scuola" aveva infatti ripostato una protesta di una mamma sul tema plexiglass all'interno delle aule della scuola per la ripresa delle lezioni, ma puntuale è arrivata la critica della ministra che però, questa volta, è caduta in errore.Tante famiglie in tutta Italia chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare alla scuola #Azzolinabocciata​" ha scritto Salvini ricevendo però la bacchettata (sbagliata) sulle dita dalla Ministra Azzolina per la scrittura di plexiglas con una s sola. Il problema è che entrambi i modi, con una o due s, sono esatti dato che rappresentano due termini commerciali della stessa plastica e semplicemente il secondo, con doppia s, è diventato di uso comune.