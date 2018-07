Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan ieri impegnato nella finale dell'Europeo Under 19, ha espresso le sue sensazioni sul proprio profilo Instagram: "Con le parole non sono un gran che e non è da me scrivere molto, è impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo. Perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai gettato la spugna, non ci meritavamo la sconfitta..eppure è andata così. Una cosa vorrei dirla anch’io ai miei compagni di squadra, sono orgoglioso di noi, Grazie per queste emozioni, ricordi che rimarranno sempre nel mio cuore..! Fiero di essere italiano!".