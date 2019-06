Alessandro Plizzari, portiere del Milan, impegnato al Mondiale con l'Italia Under 20, parla dal ritiro azzurro: "Milan? Le voci cerco di non sentirle. Voglio pensare solo al Mondiale, lontano da influenze che arrivano dall'esterno. Stiamo parlando di una grande manifestazione e una grande vetrina. La mia priorità va all'azzurro, sono focalizzato al massimo e cerco di vivere isolato dal resto. Posso dire solo di essere molto fortunato a essere un giocatore rossonero".



SUL MONDIALE - "Se vinciamo cosa faccio? Prima gli scongiuri... Non facciamo previsioni o altro. Non siamo calcolatori: la nostra è la mentalità dei piccoli passi. Ci ha accompagnato fin da subito e lo farà fino alla fine"