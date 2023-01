Un nuovo filone di inchiesta sulle plusvalenze che nasce dalle carte dell'Inchiesta Prisma vedrà una prima udienza che è prevista entro il 22 febbraio. Non è lo stesso che ha visto la Corte d'appello Figc sanzionare con il -15 punti in classifica la Juventus, ma di un altro procedimento che tirerà in ballo nuovamente il club bianconero, ma anche tutti gli altri club "satelliti" e non che sono citati nelle carte dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino. E fra questi ci sono anche Milan e Roma.



LE OPERAZIONI BONUCCI E SPINAZZOLA - Secondo quanto riportato da Libero, infatti, saranno valutate dalla Giustizia Sportiva della Figc anche le operazioni che hanno visto la Roma acquistare dalla Juventus il cartellino di Leonardo Spinazzola in cambio di quello di Luca Pellegrini e che hanno portato al Milan Leonardo Bonucci in cambio di Mattia Caldara. Entrambi questi "colpi" di mercato, infatti, non erano stati inclusi nel primo filone d’indagine.



ALTRE OPERAZIONI - Nella giornata di ieri il club rossonero ha smentito il coinvolgimento in questa seconda indagine, ma, secondo le stesse fonti della Figc, "la storia è ancora tutta da scrivere". Allo studio, sempre secondo Libero, ci sono infatti altri due o tre scambi sospetti proprio di Roma e Milan.