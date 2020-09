Nuovi sviluppi nella vicenda legata alle plusvalenze tra Chievo e Cesena tra il 2013 e il 2017. Come riferisce Calcioefinanza.it, è stata emessa a carico del presidente clivense Luca Campedelli una misura cautelare interdittiva: si tratta del divieto temporaneo di esercitare imprese e assumere cariche direttive in persone giuridiche e in imprese per otto mesi. La misura viene applicata dopo che la cassazione ha rigettato il ricorso di Campedelli all'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna. "La decisione della Suprema Corte - si legge - conferma, dunque, in sede cautelare, la rilevanza penale delle cessioni reciproche dei giovani giocatori, avvenute tra i due club, come compravendite simulate, sia per i reati fiscali di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti e emissione di fatture di questo genere, che per l’aspetto societario e fallimentare, con il reato di false comunicazioni sociali. Delle indagini si è occupata la Guardia di Finanza di Cesena e Verona, sotto la direzione della Procura forlivese".