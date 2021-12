Tra i documenti acquisiti ieri dalla Guardia di Finanza nel corso della perquisizione eseguita nella sede dell'Inter almeno tre riguarderebbero operazioni intavolate con il Genoa a partire dal 2017.



Si tratta dei faldoni relativi ai passaggi in rossoblù di Ionut Radu, Andrea Pinamonti e Zinho Vanheudsen. Esclusi, almeno per il momento, i casi relativi ad altri calciatori movimentati lungo l'asse Pegli-Pinetina, come i giovani Valietti, Serpe e Salcedo.