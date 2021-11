Nella giornata di sabato presso la Procura della Repubblica di Torino si era presentato l'attuale direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, interrogato dai PM sul caso plusvalenze e sull'ipotesi di falso in bilancio per i vertici dirigenziali del club bianconero, come persona interrogata sui fatti.



Oggi in Procura è la volta dell'amministratore delegato della Juve, Maurizio Arrivabene, arrivato da poco negli uffici dei PM che indagano sulla vicenda. L'attuale AD non è fra gli indagati, ma verrà sentito come persona informata sui fatti e risponderà relativamente al periodo del suo mandato, iniziato lo scorso primo luglio.