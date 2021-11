Sono giorni di grande tensione in casa Juventus per l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha ipotizzato il reato di falso in bilancio a carico dei vertici dirigenziali del club con coinvolti Agnelli, Nedved, l'ex ds Paratici e altri 3 ex-dirigenti. Secondo quanto riportato da Ansa, oggi è stata un'altra giornata importante per il lavoro della procura di Torino con audizioni e nuove pagine dell'indagine.



ASCOLTATO CHERUBINI - Oggi, infatti, è stata una giornata di audizioni in procura a Torino per gli inquirenti che si occupano dell'inchiesta e fra le persone ascoltate dai PM c'è anche l'attuale responsabile dell'area sport Federico Cherubini. L'attuale ds ha sostituito al termine della passata stagione Fabio Paratici e per questo è stato interrogato come "persona informata sui fatti". .I carabinieri hanno anche presidiato la stanza in cui si è svolta l'audizione per evitare che si avvicinassero i giornalisti.



IL DATO CHE HA PORTATO ALL'INCHIESTA - Arrivano inoltre nuovi dettagli sulle motivazioni che hanno portato i pm ad avviare l'inchiesta e in particolare è la dicitura: "Plusvalenze per 282 milioni in tre anni connotate da valori fraudolentemente maggiorati" che rappresenta la base dell'indagine della procura di Torino e della Guardia di Finanza.