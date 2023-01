Che puntano l’indice contro la giustizia (ingiusta, dicono loro), gli altri 8 club assolti (o meglio non giudicati), il Napoli per Osimhen, l’Inter per Casadei e tutto il mondo.E, ripetiamolo un’altra volta, siamo solo agl’inizi, perché altri processi (sportivi) arriveranno e altri giudizi negativi potrebbero abbattersi sulla Juventus, che a questo punto rischia persino la retrocessione (e i suoi ex dirigenti la radiazione). Com’è davvero possibile ignorare tutto ciò?3 mesi dopo l’arrivo di Ronaldo e 9 mesi prima della scadenza del contratto. Il primo bilancio della Juventus finito oggetto di indagine della procura di Torino, è quello della stagione sportiva 2019-20. Anche per questo, ma forse non solo per questo, Marotta – che pure è stato alto dirigente sportivo e consigliere d’amministrazione del club per oltre 8 anni, a partire dal 1° giugno 2010 – non è stato mai coinvolto nelle indagini.Nella stagione successiva (chiusa al 30 giugno 2018), ci fu un piccolo passivo (-19), ma che già indicava un’inversione di tendenza, dopo anni di attivi o perdite contenute. A luglio arriva CR7, i costi esplodono all’inseguimento del sogno Champions e a settembre va via Marotta (o meglio, viene mandato via).uno degli artefici della ricostruzione juventina post Calciopoli. Si è detto genericamente che non fosse allineato sull’operazione Ronaldo o che non potesse avere posto nella Juve dei quarantenni, che aveva in mente il nipote dell’Avvocato (e che si è via via dissolta in poco tempo).Un’ipotesi, nulla di più. Anche se sarebbe bello conoscere ciò che Marotta pensa veramente, ciò che sa.restano la sentenza, i punti di penalizzazione, la stagione azzoppata della Juventus, l’ansia per i giudizi che ancora devono arrivare e la sensazione strana e inattesa che la Juventus non abbia grandi armi per difendersi. Il tono e il contenuto del comunicato del club, come l’intervento pubblico degli avvocati o quello privato del presidente Ferrero con i giocatori, non sono stati quelli che era lecito attendersi da una Juventus “costruita” per la battaglia legale.@GianniVisnadi