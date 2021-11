Secondo quanto riportato dal Corriere Torino, sarà il commercialista Enrico Stasi il consulente del procuratore aggiunto Marco Gianoglio per analizzare i conti della Juventus nell'inchiesta sul falso in bilancio e plusvalenze fittizie che sta coinvolgendo i vertidi dirigenziali bianconeri. Non un nome nuovo per i tifosi della Vecchia Sigonra dato che l'esperto ha già effettuato verifiche sui conti della Juventus nel lontano 2006 in seguito all'inchiesta Calciopoli