Il caso plusvalenze ha investito la Juventus con una forza fragorosa, e con un'eco mediatica paragonabile soltanto a quella di Calciopoli. Oltre alle difficoltà dal punto di vista sportivo, con i bianconeri settimi in classifica in campionato, si è aggiunta questa crisi ad aggravare il già difficile momento del club. Mentre Allegri e Chiellini fanno quadrato intorno alla squadra, la dirigenza juventina è impegnata nella difesa da accuse molto pesanti, che potrebbero minare il futuro della società, dal punto di vista sportivo e non. Dopo giorni di indiscrezioni, comunicati (della Procura di Torino e della Juventus), interrogatori e perquisizioni, facciamo il punto della situazione sugli aspetti principali della vicenda.



SCORRI PER LEGGERE - CASO PLUSVALENZE JUVE, COSA SAPPIAMO OGGI IN SEI PUNTI.