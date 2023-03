L'inchiesta plusvalenze si allarga e arriva a Cagliari: si indaga sulla cessione di Alberto Cerri dalla Juventus ai rossoblù nell'estate del 2018. A riferirlo è L'Unione Sarda, che fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore Rodolfo Sabelli al gruppo che si occupa di reati finanziari.



FASCICOLO APERTO - Dopo la trasmissione alla Procura di Cagliari di parte degli atti dell'inchiesta torinese sulle plusvalenze alla Juventus, così come avvenuto per competenza a varie altre procure italiane, è stata aperta nel capoluogo sardo una inchiesta sulla vendita di Cerri, avvenuta il 12 luglio 2018. Secondo gli investigatori torinesi, la cessione avrebbe generato una plusvalenza di 8-9 milioni di euro, con riflessi positivi immediati sul bilancio della società bianconera. Per il momento non sarebbe ancora iscritto nel registro degli indagati, visto che l'indagine è ancora alle fasi iniziali, nonostante buona parte degli accertamenti siano già stati effettuati dagli investigatori torinesi e poi trasmessi a Cagliari per competenza.