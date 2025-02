NAPOLI, LA PROCURA DI ROMA CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO PER DE LAURENTIIS NELL'INCHIESTA PLUSVALENZE

Nuovi sviluppi nella vicenda che riguarda ile il presidente, per il quale la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento aperto sull'ipotesi di reato per falso in bilancio in relazione alle annate della SSC Napoli 2019, 2020 e 2021:- Secondo quanto riferito dall'Ansa infatti,che hanno portato stamattina alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio.

COSA RISCHIA IL NAPOLI

La vicenda riguarda presunte plusvalenze fittizie del club, in particolare per le operazioni. Già nel 2024 l'ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva avanzato un'analoga richiesta, ma gli atti non erano stati trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative.Sull'operazione Osimhen la giustizia sportiva aveva già avviato accertamenti sul Napoli, ma nell'aprile del 2022 era arrivato il proscioglimento nei confronti sia della società che dello stesso De Laurentiis. Il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto i club e gli amministratori deferiti, l'appello presentato dalla Procura FIGC alla Corte Federale d'Appello era stato respinto.

In seguito, però, complici nuove indagini, la Procura FIGC ha avviato la richiesta di ricorso per revocazione, coinvolgendo tuttavia solo la Juventus: in quel caso, il Napoli non era stato incluso tra i club coinvolti e per cui era stato richiesto di riaprire il procedimento davanti alla giustizia sportiva perché, trattandosi di un ricorso per revocazione, erano necessarie circostanze straordinarie tali da far riaprire il caso rispetto ad un vicenda su cui la giustizia sportiva si era già espressa.Quando riceverà le carte dell'inchiesta,

