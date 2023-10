Il 25 ottobre, quattro giorni prima della trasferta contro l'Inter a Milano, i manager della Roma saranno convocati in Procura per l'apertura dei computer legata all'inchiesta sulle plusvalenze per circa 42 milioni di euro emersa nel marzo scorso. Nel mirino alcuni scambi avvenuti dal 2017 in avanti che hanno fatto emettere dalla Procura di Roma avvisi di garanzia a tutti i massimi dirigenti della società giallorossa dal 2017 a oggi: compaiono, fra gli altri, Pallotta, Baldissoni, Gandini, Fienga, Berardi e i Friedkin.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tutti invieranno legali per assistere a questa sorta di incidente probatorio. Sotto indagine è soprattutto lo scambio fra Luca Pellegrini e Spinazzola, grazie alle carte giunte dalla Procura di Torino che indagava sulla Juventus.