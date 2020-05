. In questo senso l'incrocio fra le vicende degli attaccanti quasi omonimi, l'ispano-venezuelano proveniente dal Barcellona e l'eugubino proveniente dal Monza, è emblematico.e prenda a mitragliare gol. E invece Marqués, fino al momento dell'interruzione di campionato causa Covid-19,: uno in campionato a Monza e un altro in Coppa Italia di Serie C contro il Feralpisalò. Ovviamente zero gol, ma diamogli pure il tempo d'ambientarsi, ci mancherebbe. Del resto, gli strateghi del mercato bianconero hanno pur sempre investito su di lui un valore finanziario di oltre 8 milioni di euro nonostante che il calciatore si liberasse a giugno dal vincolo col club blaugrana. Dunque, aspettarlo si deve.Ma intanto che s'aspetta l'esplosione dell'attaccante straniero Under 21,(li compirà il 30 novembre) ceduto ai bianconeri dalla società brianzola, anche lui durante il calciomercato di gennaio. E giusto per completare il cerchio dell'aneddotica,. Nell'unica gara fin qui giocata in campionato da Marqués. Quel giorno, domenica 16 febbraio, Marchi è in bianconero da neanche un mese.. Incrocio di prestiti con riscatto in vista per l'ex bianconero e relativa plusvalenza. Così come uno scambio di calciatori con plusvalenze incrociate porta Alejandro Marqués a Torino mentre Matheus Pereira prende la rotta opposta verso Barcellona Invero, in Catalogna il brasiliano risulta non pervenuto . La scheda personale su Transfermarkt lo dà come “non tesserato”. ESia come sia, con quella doppietta realizzata su rigore Ettore Marchi regala una vittoria inattesa alla sua nuova squadra e sancisce la seconda sconfitta in campionato per la sua ex, che sta conducendo largamente il campionato e non perdeva da un intero girone. Cose che capitano nel calcio, così come i due fantozziani falli da rigore del mitico Gabriel Paletta. Quello che abbiamo persino naturalizzato, regalandogli una presenza ai mondiali di Brasile 2014. Sacrosanto che al giro successivo rimanessimo a casa.Grazie a quella vittoria fuori da ogni attesa, e alla successiva conseguita in casa contro la Pianese, la Juventus Under 23 si allontana dalla zona del pericolo. Prima di scendere in campo al Brianteo si trovava appena due piazze sopra la linea dei play-out, sia pure con 6 punti di margine sulla menzionata Pianese. La vittoria nello scontro-salvezza contro i toscani permette alla squadra allenata da Fabio Pecchia di(l'ultimo valido per accedere ai play-off) e di portare a 9 punti il margine sul quintultimo posto, occupato adesso dalla Pergolettese. Ciò che, a meno di vedere tornare indietro la Lega Pro dalla decisione di chiudere anzitempo il campionato, permette di compiere qualche valutazione su questaDovrebbe infatti suscitare interesse accademico una. Un caso unico al mondo, buono a ispirare densi seminari sul concetto di Fair Value. E in attesa di illustrarvi alcuni fra gli intrecci più mirabolanti del calciomercato della piccola Juventus, cosa che verrà fatta nei prossimi giorni, vi diamo alcune cifre d'assieme. Sono ricavate da Transfermarkt, che nel corso del tempo ha dimostrato di essere fonte abbastanza precise.La ricognizione sulla spesa delle altre 59 società iscritte alla Lega Pro 2019-20 dice che, tutte insieme, hanno impegnato 3 milioni e 565 mila euro. E pur tenendo in considerazione che possa esservi qualche imprecisione o incompletezza nelle cifre riportate dal sito specializzato, il dato reale non può discostarsi di molto. E se lo si assume come valido ne consegue che rinforzare la Juventus Under 23 durante le due sessioni di calciomercato 2019-20 sia costatoDato già eclatante, ma che si fa sempre più abissale se lo si disaggrega girone per girone.Escludendo dal plotone l'Under 23 bianconera,. Dove, secondo Transfermarkt, sono stati impegnatiNel girone B sono stati spesi 1 milione e 430 mila euro, il che significa che per “rafforzare” l'altra squadra bianconera è stato impegnato il 2.729% in più. Ma il confronto diventa lunare se lo si proietta sul girone A, quello in cui la squadra allenata da Fabio Pecchia è inserita. Dando retta ai dati di Transfermarkt, la cifra spesa per rafforzare le altre 19 squadre del girone ammonta a 175 mila euro. Rispetto a questa cifra i 39,03 milioni di euro impegnati per il calciomercato della seconda squadra bianconera sono il 22.302% in più. Forse sarebbe il caso di ribattezzarla Juventus Under 23mila per cento.(1. continua)@pippoevai