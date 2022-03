. Il centrocampista classe '99 non fallisce la complicata e affascinante sfida con l'e contribuisce a fare un favore al suo Milan, che ora si trova a +4 sui nerazzurri.: incursore costante, sfrutta il fisico per le sponde ai compagni, ma non si risparmia neanche nella fase difensiva e ne sono esempio sia la pressione sui centrali interisti sia i lunghi recuperi su Calhanoglu e Barella. Il tutto nella nella nuova veste tattica dacucitagli addosso dal tecnico granata,- Non è un mistero che tra i motivi che, la scorsa estate, hanno spinto i rossoneri a cedere il centrocampista in prestito siano state lecanonico con cui i rossoneri si dispongono da quasi due anni: Pobega nasce come mezzala, adattarlo a mediano o a trequartista puro avrebbe richiesto tempo, lavoro e una continuità che a Milano ere pressoché impossibile garantire e che invece era possibile trovare con un prestito al Toro. Ora il giocatore è cresciuto e si è affinato e allo stesso tempo anche il Milan si è evoluto e ha modificato il proprio assetto, un cambiamento ben visibile con. E questo è il sistema sul quale Pioli intende insistere anche la prossima stagione, non a caso per sostituire Kessie il Diavolo insiste pere, nel frattempo, ha presoche idealmente può sostituire sia l'ivoriano che Bennacer in quella posizione., rinforzo a zero e, dettaglio da non sottovalutare, prezioso per la compilazione delle liste per Serie A e coppe europee. Il futuro del giovane centrocampista è ancora da definire,, intanto c'è una consapevolezza in più: tutto è cambiato dalla scorsa estate, ora nel Milan c'è spazio (e un ruolo) per Pobega.