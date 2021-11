: 9 presenze, 2 gol e un assist; occhio però alle cinque ammonizioni, un dato da cerchiare in rosso e sul quale lavorare.- Ora però Tommaso si gode la Nazionale con il Milan che lo segue da lontano. E lo aspetta. Perché il cartellino del giocatore è ancora dei rossoneri,. Il futuro è tutto da scrivere, le sue qualità sono apprezzate dai dirigenti e da Stefano Pioli ma la sua permanenza al Milan il prossimo anno dipende anche da come cambierà il centrocampo rossonero e da quanto spazio potrebbe avere.- Il club infatti è molto attento a non frenare la crescita di Pobega, che in estate ha preferito il Torino al Cagliari. Era quasi tutto fatto con i rossoblù pronti ad accogliere il giocatore in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. Il ds granata Vagnati, però, ha intensificato i contatti con il Milan superando Cagliari e Udinese all'ultima curva.: i rossoneri hanno avviato qualche contatto esplorativo con l'entourage del Gallo in vista dell'estate, ma non hanno intenzione di mettere sul piatto il centrocampista. Protagonista col Toro per conquistare la Nazionale e il Milan, Pobega è in rampa di lancio.