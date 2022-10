Intervistato da Il Foglio, il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, ha raccontato la sua avventura con la maglia rossonera svelando alcuni retroscena.



GATTUSO - "Gennaro Gattuso è stato straordinario per la mia crescita. Mi ha trattato fin dal primo giorno da uomo. Avevamo molta responsabilità e stava a noi dimostrare maturità e diligenza. Vi assicuro che quando si incazzava per qualcosa era spaventoso, ricordo che nessuno parlava più dopo le sue grida, silenzio totale”.



SAN SIRO - "Quando entro a San Siro ho ancora oggi i brividi. Nello spogliatoio spesso sentiamo i tifosi gridare i nostri nomi in tutto lo stadio. È giusto però che avvenga un’evoluzione, guardiamo avanti. L’obiettivo è il nuovo stadio".



PAGINE IMPORTANTI - "Io non vedo l’ora di vincere nella nuova Casa del Milan, vicino alla nostra gente, per scrivere pagine importanti di questa società".



MAIGNAN - "Io sono rimasto impressionato dalle potenzialità di Maignan, dà una sicurezza fondamentale al reparto, sono pochi come lui, è un tipo da Nba"