. Che fanno da eco ai 5 al primo anno di Serie B. Due stagioni da protagonista assoluto per Tommaso, prima a, sognando laA, poi allo, conquistando la salvezza: mezzala, sempre pronto ad andare in verticale, è stato il primo a credere nella possibile rimonta contro ilnei quarti di finale degli Europei Under 21, andando a segno anticipando l'ormai ex milanista Diogo. E, in generale, solo Vlahovic e Raspadori sono più giovani di lui. Da record, insomma.- Il cartellino è di proprietà del, che valuta un ritorno con permanenza. I rossoneri hanno salutato i fratellie il nome dipuò far comodo non solo da un punto di vista tecnico, in quanto un centrocampista serve alla squadra di Pioli, ma anche da un punto di vista di liste.i, per arrivare così a una rosa di 25 nomi, sono divisi tra. E, con l'addio di Antonio Donnarumma, che era nella seconda (Gigio era nella lista B), può fare sicuramente comodo in quanto prodotto del settore giovanile rossonero. Andandosi ad aggiungere a Matteoe Davide. Se si occupano solo 3 slot, la rosa a disposizione non sarà di 25 ma di 24. Tecnico e burocratico: due motivi per pensare al ritorno di Pobega.- Il Milan quindi pensa al ritorno, il giocatore vorrebbe non perdere quella continuità trovata in questi due anni, l'estero chiama. Sì, perché dall'Inghilterra alla Germania ci sono diversi club che hanno sondato il terreno, due su tutti: ildi, con il Loco che apprezza le caratteristiche del classe '99, e l'che ha ottimi rapporti coi meneghini.