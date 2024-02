'Poca professionalità': a chi si riferiva il ds del Torino Vagnati

Prima di Torino-Salernitana il ds degli ospiti Davide Vagnati ha parlato chiaramente riferendosi alle cessioni di gennaio, mandando qualche frecciatina a chi se n'è andato: "C'era chi non aveva più l'entusiasmo per stare al Torino - ha detto ai microfoni di Dazn - dettato anche da poca professionalità. Mi spiace dirlo, ma è così. Giusto che rimanesse chi avesse voglia di venire al Filadelfia ogni mattina, cercando di migliorarsi".



L'ADDIO DI RADONJIC - Il dirigente granata non ha mai fatto il nome del diretto interessato, ma la sensazione è che fosse rivolto a Nemanja Radonjic: il trequartista classe '96 è stato ceduto al Maiorca nella sessione di mercato di gennaio, ma già da un po' aveva rotto con tutto l'ambiente. Sia con l'allenatore che con la società. Nelle ultime partite Radonjic non aveva mai giocato, in questa prima parte di stagione in granata ha totalizzato 11 partite delle quali meno della metà da titolare.



IL MERCATO DEL TORINO - Oltre al serbo, il Torino ha girato Seck in prestito al Frosinone, ha interrotto il prestito di Soppy con sei mesi d'anticipo per dargli la possibilità di andare allo Schalke; e ha perso anche Zima (Slavia Praga) e Karamoh (Montpellier). Il sostituto di Radonjic potrebbe essere Uros Kabic, classe 2000 preso dalla Stella Rossa in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni; è un esterno d'attacco che può giocare anche trequartista centrale, quest'anno ha giocato anche uno spezzone di partita in Champions contro il City. Oltre a lui, il Torino ha preso anche Lovato dalla Salernitana, Masina dall'Udinese e Okereke dalla Cremonese.