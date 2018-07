Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha parlato a RMC Sport: "Ancelotti è una scelta di ripicca nei confronti di Sarri, ma non farà mai 90 punti. Il Napoli deve prendere Higuain, più di Cavani. La Juve gli sta facendo un assist, sarebbe un grande ritorno per battere la squadra che l'ha scaricato!".



BONUCCI - "Il suo ritorno va accettato da Allegri dopo le frizioni degli anni scorso. Inutile stupirsi, i valori e la riconoscenza appartengono ad un calcio passato. I giocatori sono come le barche a vela...".



LOTTA SCUDETTO - "Aspettative su Spalletti, l'Inter è quella che si è avvicinata molto alla Juve. Il Napoli sta anche dietro alla Roma se non fa un colpo. Se Ancelotti non arriva primo il tifoso sarà deluso...".