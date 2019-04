Sandro Pochesci, allenatore della Casertana, si presenta in conferenza stampa e ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe: "Chi è Sandro Pochesci? Pochesci ha vinto Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, Serie D, C2, C1 e Serie B. Sono salito sette categorie, allenatori come Spalletti, come Mancini, non li hanno vinti questi campionati. Non hanno esperienza, sono partiti dalla Serie A. Quando mi dicono che esperienza ho, io ce l'ho. Io ho 580 panchine. Il calcio è uguale in tutte le categorie, cambiano gli interpreti. Questo si chiama allenatore".



SUI PRIVILEGIATI - "Basta con questi privilegiati, basta con gli ex giocatori di Serie A che non fanno la gavetta. Non è giusto per chi come me ha fatto tanto, non ce l'avrò mai un curriculum se chi smette di giocare in Serie A dopo 20 secondi è allenatore. L'ho detto anche ai miei giocatori: aiutatemi a fare un curriculum da Serie A".