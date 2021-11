Mauricio Pochettino al Manchester United? L’attuale allenatore del Psg è, secondo i media inglesi, la scelta numero uno per il dopo Solskjaer, pronto a rescindere coi parigini. Queste le parole dell’ex Red Devil Gary Neville: “Penso che Mauricio Pochettino partirebbe anche domani, anche se non lo dirà mai. Guardando il gruppo di giocatori e il club, si è reso conto che probabilmente sarebbe in grado di ottenere tanto al Manchester United in termini di progetto”.