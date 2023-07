Tiene banco la telenovela legata al profilo di Romelu Lukaku, tanto desiderato dall'Inter quanto desideroso di fare ritorno in maglia nerazzura. Insomma, un matrimonio annunciato, se non fosse per il Chelsea - club proprietario del cartellino - che al momento appare riluttante a cedere ad un nuovo prestito. A riconfermare questa dura posizione dei Blues ci ha pensato Mauricio Pochettino, tecnico della compagine di Stamford Bridge, che nella conferenza stampa con cui il Chelsea ha presentato la stagione non si è nascosto sul tema Lukaku, mettendo decisamente in chiaro le cose.



LE PAROLE DI POCHETTINO - Finite le vacanze, è tempo di tornare in campo, con la preparazione estiva pronta ad iniziare. La ripresa per il Chelsea è fissata il 12 luglio e sembra che quella data possa rappresentare un crocevia importante per l'affaire Lukaku. "Tutti sanno qual è la nostra idea - ha tuonato Mauricio Pochettino - Lukaku tornerà il 12 o 13 luglio, farà parte della squadra e svolgerà la preparazione. La prima cosa che faranno tutti i giocatori quando arriveranno sarà venire da me in ufficio a salutarmi. Mi aspetto che anche lui lo faccia se sarà ancora un giocatore del Chelsea".



CLIMA TESO - Se il clima tra Chelsea e Lukaku già non era dei migliori, visto il dichiarato desiderio del belga di partire, ora la corda si tende ulteriormente. Romelu continua a lavorare per presentarsi pronto al ritiro dell'Inter - previsto per il 10 luglio - mentre da Stamford Bridge arrivano i richiami di Pochettino.