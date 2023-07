Primo giorno da allenatore del Chelsea per Mauricio Pochettino, che si presenta ai tifosi dei Blues con una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di essere qui oggi a Cobham e cominciare il nuovo lavoro. Io e il mio staff vogliamo portare nuovamente la felicità in questo grande club e lavoreremo duramente per far sì che i tifosi di divertano e che il club vinca, perché la storia del Chelsea ci dice questo. Il Chelsea è stato il miglior club d'Inghilterra negli ultimi 15 anni. Conosco bene la Premier, so che i nostri tifosi sono pronti a tornare in pista per vincere".