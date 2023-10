In un'intervista rilasciata a Match of the Day l'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha elogiato il giovane neo acquisto Cole Palmer, autore del suo primo gol nella vittoria per 1-4 contro il Burnley, definendolo un giocatore di grande talento.



LE PAROLE - "È un giocatore di grande talento, ha qualità e mi ha sorpreso quando è arrivato perché era il giorno prima della chiusura della finestra di mercato.

Per come legge le situazioni e per ciò di cui la squadra ha bisogno in ogni situazione, può essere il giocatore che riesce a legare con i compagni. E' ancora molto giovane ma ha già grande personalità."