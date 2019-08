Pochettino, manager del Tottenham, ha parlato di Ndombele: ''Ha fatto una performance fantastica. Ma a dire il vero c'è molto da migliorare, ha mostrato solo il 30 o il 40% del suo potenziale. Ha un potenziale straordinario da migliorare. È uno degli aspetti su cui deve lavorare, non ha segnato troppi gol a Lione, ma questa è una delle aree che ha l'obiettivo di migliorare in questa stagione. E' ancora l'inizio ma nella sua prima partita ha segnato. Sono contento per lui, è un giocatore che è arrivato in squadra da un altro paese ed c'è sempre un adattamento difficile. Questo gol lo aiuterà a sentirsi felice e a suo agio in campo e con la sua squadra''.