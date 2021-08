Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in Ligue 1 di questo weekend, contro il Troyes. Il tecnico argentino è stato interpellato anche in merito alla situazione Messi, con il Psg che sembra favorito per il suo acquisto: “Conosciamo quello che è successo ieri con Messi, non dico il contrario. L'importante è vincere domani contro il Troyes. Leonardo e Al-Khelaifi sono al lavoro per migliorare la squadra”. Pochettino quindi non smentisce il possibile arrivo di Messi. E sul possibile addio di Mbappé: "Prendere Messi significa che Mbappé lascerà il club? No!" risponde ridendo.