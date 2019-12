Mauricio Pochettino, ex manager del Tottenham, parla per la prima volta dopo l'esonero dagli Spurs. Queste le parole riportate dal Mirror: "Sono aperto ad ascoltare qualsiasi offerta di qualsiasi club. Sono felice di vedere il Tottenham fare bene perché amo il Tottenham, amo i fan, amo i giocatori, amo il club, amo lo staff. Per diversi motivi ti dividi, ma ci sono persone per le quali desideri sempre il meglio. Quell'amore non cambierà mai".



SUL RITORNO - "Tornare al Tottenham? Non lo so. Però nel calcio è già successo, come Zidane al Real Madrid, ci sono molti esempi, la cosa più importante è mantenere buone relazioni quando vai via".



SUL FUTURO - "Io dopo Guardiola al City Non leggo molto. Non ho letto e non lo so, sono fortunato perché ho un assistente con me e legge tutto lui. Cerco di stare lontano da queste voci. Certo, adoro la Premier League, i tifosi inglesi, è uno dei migliori campionato al mondo, è eccitante essere coinvolti in Premier. Ci sono però anche altri campionati, club diversi che possono essere entusiasmanti e possono darti una sfida forse diversa. Ora è il momento di pensare a noi stessi, per farci trovare pronti quando accadrà qualcosa. Sono aperto a tutto".