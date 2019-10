La panchina di Mauricio Pochettino non è mai stata così traballante. Il tecnico argentino sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando è alla guida del Tottenham: gli Spurs sono ottavi in classifica e le fragorose sconfitte contro Bayern Monaco (7-2 in Champions) e Brighton (3-0 in Premier) fanno estremamente rumore. Tanto che i bookmakers lo danno come l'allenatore più a rischio in Premier League dietro solo a Marco Silva (Everton) e al pari di Steve Bruce (Newcastle).

Pochettino si dice tranquillo, le prossime due partite contro Watford e Stella Rossa saranno decisive, in un senso o nell'altro. Sempre secondo i bookmakers sarebbero Mourinho e Brendan Rodgers (dati 1 a 3,4/5) i possibili sostituti