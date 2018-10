. Però i numeri, per quel che contano in questa fase e dopo una gara amichevole, non sono incoraggianti:Ovvero con Mancini abbiamo sempre incassato almeno un gol (ma la media è superiore).L’Italia, schierata con il 4-3-3 ma senza un vero attaccante centrale (finto nove sono stati a turno Insigne e Chiesa), dovrebbe essere verosimilmente quella che domenica affronterà la Polonia nella seconda trasferta di Nations League. Un bivio decisivo. Davanti ac’eranoche, per me, hanno fatto bene; a destra(sufficiente) e a sinistra(pure); in mezzo. In pratica è come se avessimo giocato con un doppio centrale oltre a, che ha cercato spazio sia a destra che a sinistra. Davanti(ha segnato, ma deve fare di più, senza pensare di essere Cristiano Ronaldo),(poco brillante) e(generoso e però arruffone).(su cinque occasioni da rete in 45 minuti bisogna fare almeno un gol), ma(55’, papera colossale di Pyatov, fino a quel momento il migliore degli ucraini),Troppi palloni mal controllati, un paio di conclusioni velleitarie, pochissimi attacchi alla profondità (Mancini l’aveva inserito per questo)., ma l’iniziativa non è mai passata nei piedi dei nostri avversari. I quali, invece, hanno saputo sfruttare molto bene le palle inattive: il pareggio di(62’) è arrivato da azione d’angolo, come ladello stesso giocatore (71’) è stata colta su punizione da fuori (Donnarumma, mal piazzato, è stato completamente sorpreso). Un paio di volte la Nazionale di Shevchenko ha messo in mostra anche un buon contropiede (Tsyganov ha spedito fuori di poco al 78’), anche se c’è da dire che a quel punto i cambi (sei in totale) stavano sfigurando l’Italia. Tuttavia Mancini voleva vincere.(alla fine a Genova è andata così).(in teoria domenica abbiamo un solo risultato).. Il punto è che u. Però chi - come noi - tenta di spiegare il calcio, vuole ribadire un concetto:, Mancini aveva l’obbligo di ricostruire e la ricostruzione passa dall’attesa e dalla pazienza.E’ possibile che questa Italia non vinca in Polonia (ma se gioca come nel primo tempo scommetto di sì). E’ possibile che, alla fine delle due gare che ci restano (l’altra sarà con il Portogallo in casa), conosciamo l’onta della retrocessione in serie B (non saremmo i soli, la rischia anche la Croazia vice campione del mondo). E’ possibile che avremo un girone di qualificazione duro per arrivare all’Europeo viaggiante del 2020. Tuttavia è su quel traguardo e - mi auguro - sul successivo, che vanno giudicati Mancini e i suoi giocatori. Contro l’Ucraina, difesa e centrocampo hanno dimostrato di pesare e di contare. Oltre alla coppia juventina di centrali, ho visto bene (e spero non sia l’eccezione) anche Verratti. E se gioca sempre così, Barella merita la conferma. Poi non è colpa di nessuno sesono fuori forma, mentresono infortunati., magari a partita in corso, lo farei. Non c’è più bisogno di scoprirlo. Si sa chi è e come può segnare. Un’occasione - dopo tanto tempo e tanta strada, dal Canada fino a Coverciano - penso la meriti.@gia_pad