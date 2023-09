positivo al testosterone e sospeso per doping è la notizia che più ha scosso il mondoin questi giorni di sosta per le nazionali. Vi abbiamo raccontato () che il centrocampista francese ha chiesto le controanalisi per provare a verificare la correttezza degli esami svolti dalla commissione antidoping. Ma cosa accadrà poi?Che ci sia stato un errore nei test è un'ipotesi che, guardando il passato e i pregressi, al 99,9% è impossibile e, di conseguenza, non porterà a un risultato diverso sul suo campione delle urine. Entro 7 giorni ci sarà comunque l'esito che porterà la commissione a confermare la sospensione e consentirà di conseguenza alla Juventus di iniziare l'iter relativo al suo contratto.Sempre considerando l'esito delle controanalisi come non negativo, a quel punto partirà il processo in tribunale con Pogba che sarà interrogato ed esporrà davanti ai giudici la propria tesi difensiva. Quindi ci sarà la sentenza e, successivamente, il giocatore potrà fare ricorsa al TNA Tribunale Nazionale Antidoping e quindi al TAS Tribunale Abritrale dello SportSecondo la Gazzetta, l'obiettivo di Pogba, sempre se confermata la negatività, è quello di ottenere prima di tutto la certezza della "non intenzionalità" che eviterà la sentenza massima dei 4 anni di squalifica. Poi ridurre anche la possibilità dei 2 anni facendo scendere il massimo della pena a 1 anno.Una delle possibilità che la rosea sottolinea è infine quella del patteggiamento o meglio di un "accordo per la definizione del caso". Come funziona? "In tale istanza devono essere indicati espressamente, in maniera accurata e veritiera – si dice nelle Norme Sportive Antidoping - gli elementi di fatto alla base della violazione, non limitandosi a una mera ammissione di responsabilità" che porterebbe il procedimento dalla procura nazionale antidoping alla Wada e questo consentirebbe a Pogba di ottenre il 50% di sconto sulla pena proposta dalla procura antidoping.