Pogba a sorpresa: 'Aspettatevi l'inaspettato'. In cosa spera?

, centrocampista dellasqualicato per quattro anni per doping, dopo il messaggio nel giorno del suo compleanno, ha di nuovo pubblicato sui social in questo momento chiaramente complicato per lui e per la sua carriera. "", aveva scritto qualche giorno fa il centrocampista francese, campione del Mondo nel 2018 e tornato alla Juventus nel 2022, dopo una prima esperienza in bianconero fra il 2012 e il 2016., la frase criptica del francese mentre si allena in palestra. Proprio ieri, Adrien Rabiot aveva parlato di Pogba: "".