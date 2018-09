La dirigenza bianconera, oltre a un rapporto ottimo con Mino Raiola e con lo stesso giocatore, potrà poi contare su due alleati, chiavi per il successo. Il primo è Blaise, che già dopo il Mondiale fece un video in sua compagnia, consigliandogli di tornare a Torino; il secondo è Didier, ct della Francia e storico volto bianconero, che di Pogba è confidente e mentore. Cavalli da sfruttare per vincere la corsa. ​