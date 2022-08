Mathias Pogba, dopo un video in cui annunciava "una bomba mediatica" contro suo fratello Paul, ha deciso di dare ulteriori chiarimenti sullo scontro in corso all'interno della famiglia del centrocampista della Juve. Dopo presunte rivelazioni su Pogba e l'agente Rafaela Pimenta, Mathias ha tirato in ballo anche un cugino: "Ciao a tutti, buona domenica. Un solo tweet fa tanto clamore, wow, ieri avevo voglia di esprimermi ma vedo che non sono l'unico... Capisco che abbiate delle domande, inoltre vedo che mio fratello ha risposto tramite i suoi avvocati per darsi credibilità. Spero che non vi lasciate ingannare dal tentativo di manipolare i media e le autorità. Quando sei famoso il mondo è con te, le autorità ascoltano con più attenzione. Ma questo non vi pone al di sopra della legge, la polizia non è un vostro tirapiedi! Ah, e poco tempo fa mio fratello ha dichiarato alla polizia italiana di non conoscere il nostro cugino diretto, con cui siamo cresciuti, che gli aveva fatto una banale visita e che non gli ha fatto nulla, come può testimoniare la famiglia. Ora c'è una denuncia per disturbo di persona contro un cugino innocente...".



ANCORA SUL CUGINO - "Alcune persone sembrano non capire perché sto parlando della storia di mio cugino. Qualcuno che non è onesto con la polizia senza motivo, sarà onesto con te, anche se parla attraverso i suoi avvocati? Altrimenti per il resto, pazienza, succede...".