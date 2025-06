Pogba ancora senza squadra: offerto al Monaco

Getty Images

Il centrocampista classe 1993 è libero da qualsiasi contratto, dopo la fine della squalifica per doping (ridotta da 4 anni a 18 mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport) e la risoluzione del contratto che lo legava alla. Il Campione del Mondo con la Francia è alla ricerca di una nuova sfida e continua ad allenarsi a Miami in attesa della giusta chiamata.Voci e interessamenti non sono mancati, tra cui quelli arrivati dalla MLS con ilstuzzicato dall'opportunità, ma al momento nulla si è concluso. La volontà del Polpo è chiara, tornare a calcare grandi palcoscenici con un occhio rivolto ai Mondiali del 2026 che si terranno in Nord America, ai quali l'ex bianconeri sogna di partecipare.

- Pogba lavora e attende e nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: secondo quanto riferito da FootMercato e RMC Sport, il centrocampista è stato offerto al, che potrebbe dargli una nuova possibilità in Ligue 1.