Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me"

Megan Briggs

Paulha parlato al programma Sept à Huit, occasione per raccontarsi e per raccontare due grane che lo hanno riguardato, impattando fortemente sulla sua vita: il tentativo diche ha coinvolto suo fratelloe la sospensione per. Ecco le parole dell'ex, in procinto di tornare a giocare con la maglia del"Sono state cose. Hai delle persone nel tuo cuore, tra virgolette dei fratelli, perché è così che ci chiamiamo tutti quando cresciamo insieme nel quartiere.C'erano delle, delle persone incappucciate. Non hai nemmeno il tempo di pensare, dici sì a tutto. Ho chiesto aiuto all'unica persona che poteva aiutarmi:Ecco, ho avuto la cosa di parlare... Morirai, ma non getterai i tuoi soldi così".

Il fratello di Paul, Mathias, è statoquesto il suo commento: "Abbiamo parlato tra noi, con la famiglia.Se mio padre fosse ancora qui, niente di tutto questo sarebbe successo"."Mi dissero che il calcio si sarebbe fermato, che sarebbe finita per me.I miei figli erano a scuola vicino al centro di allenamento, passavo davanti ogni giorno. È stato troppoNon avevo diritto a cure, a un preparatore fisico.è stato un colpo. Non ho capito perché".

La squalifica di 4 anni per doping inizialmente comminatagli è stata poi ridotta a, un incubo che il francese si è ormai messo alle spalle. Per il futuro e per la sua nuova squadra - il, mancano solo alcuni dettagli, - Pogba già scalpita: "