Nessuna sorpresa allo Stadium al momento dell'ingresso in campo dei giocatori del Manchester United per il riscaldamento precedente al fischio di inizio della partita contro la Juventus: accoglienza da urlo per il grande ex Paul Pogba, salutato dall'ovazione dei suoi vecchi tifosi e da una serie di cori ai quali il giocatore francese ha replicato con applausi e molti sorrisi.



Un feeling che non si è mai esaurito, nemmeno dopo l'addio di Pogba alla Juventus per fare ritorno allo United nel 2016 e che i tifosi bianconeri sperano che possa essere il preludio a un'altra reunion. Il ds Paratici e il vicepresidente Nedved hanno glissato nel pre-partita sull'interesse per Pogba per la prossima stagione, ma restano ovviamente vigili nel caso in cui tra il campione del mondo e i Red Devils si materalizzasse lo strappo al termine di questa stagione dopo due annate molto complicate sotto la guida di Mourinho.