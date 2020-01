La finale di Supercoppa spagnola vinta dal Real Madrid nel derby con l'Atletico ha consegnato alla squadra di Zidane un nuovo punto fermo da cui ripartire. Uruguaiano, classe '98, Federico Valverde sta facendo dimenticare il nome di Paul Pogba, sempre forte da quando l'allenatore francese è tornato sulla panchina dei blancos. Come riporta lo spagnolo Sport, infatti, a Madrid stanno cominciando ad accettare la possibilità che sia la Juventus a strappare il via libera dallo United per Pogba, consapevoli del fatto che le prestazioni di Valverde siano una rassicurazione per gli anni a venire. Arrivato per 5 milioni a diciotto anni dal Penarol, Valverde è la sorpresa più lieta della stagione madridista.