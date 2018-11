Mino Raiola è atteso oggi in Belgio. Dove stasera l'Italia di Mancini gioca in amichevole con gli Stati Uniti e Kean può debuttare in nazionale maggiore. Proprio il giovane attaccante della Juventus è al centro dei discorsi di mercato con i dirigenti bianconeri, che valutano la sua partenza a gennaio per farlo crescere altrove, giocando con continuità.



Inoltre, sempre secondo Tuttosport, la Juventus parlerà con Raiola anche di altri due suoi assistiti che fanno al caso di Allegri: il difensore olandese de Ligt dell'Ajax e il centrocampista francese del Manchester United, Pogba, che vuole tornare a Torino.