Pogba e la Juventus non hanno formulato nelle settimane scorse una richiesta di esenzione terapeutica motivata da un problema di salute. Come riporta La Gazzetta dello Sport un’apposita commissione di Nado Italia, l’organizzazione che gestisce le operazioni antidoping nel nostro paese, approva o rigetta la richiesta. Questo meccanismo a quanto sembra non si è attivato. In base alle procedure previste a garanzia dell’atleta, si può anche chiedere un permesso retroattivo, ma tutto questo avviene solo nel caso sia stato necessario «eseguire un trattamento di emergenza o un trattamento urgente» o «se non c’è stato tempo sufficiente, non vi è stata la possibilità a causa di altre circostanze eccezionali non è stato possibile trasmettere la domanda prima del controllo». O infine in «circostanze rare ed eccezionali, se considerando le finalità del Codice Wada, fosse chiaramente ingiusto non concedere un’esenzione retroattiva». La decisione della “sospensione” fa pensare che però non ci sia stata una richiesta neanche a posteriori. La linea difensiva, del giocatore e del club, è comunque ancora tutta da decifrare.