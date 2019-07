. Nei dialoghi privati con il suo entourage non lo ha mai negato, in quell'ottica andavano le dichiarazioni al sapore d'addio rilasciate dal Giappone solo poche settimane fa a proposito del futuro lontano dal Manchester United. Eppure, la dirigenza bianconera per adesso ha datodall'Ajax, l'operazione più costosa da concludere è quella e al resto si penserà soltanto più avanti, luglio inoltrato.- L'affare Pogba però non è ancora completamente da escludere., gli indiziati sono diversi ma nessuna trattativa al traguardo. Il Real Madrid spinge con l'agente Raiola, ma. E' il suo desiderio, la sua priorità se dovesse scegliere, non ha mancato di ripeterlo anche nelle ultime ore. Al momento non ci sono sviluppi diretti e lo United pretenderà ancora 150 milioni. Ma Paul ha ribadito la sua idea a Raiola. Juve, prima di tutto. Se si potesse. Con il Real dietro le quinte... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com