"Di certo, vogliamo tenere i migliori giocatori come lui".. Le parole del manager dei Red Devils nella notte sono un nuovo segnale di una strategia cambiata attorno al francese: prima del Covid si era già studiata una strada d'uscita per Pogba con tanto di, ragionando anche su potenziali pedine da includere nell'affare. Oggi è cambiato il mercato come è cambiato il budget dei club,in maniera totale rispetto a pochi mesi fa.- Non c'è più una necessità immediata di vendere Pogba, anzi la dirigenza vuolein scadenza tra un anno, nel giugno 2021. Oggi sul tavolo del francese e del suo agente non c'è ancora un'offerta ufficiale ma il Manchester United - per ammissione di Solskjaer - vuole. L'atteggiamento verso Pogba è cambiato, visto come figura centrale insieme a Bruno Fernandes della rifondazione del club.da qui ai prossimi mesi perché Pogba è una priorità, un sogno che i bianconeri non hanno abbandonato. Ma alle condizioni economiche attuali senza scambi è un affare irraggiungibile.; palla anche a Pogba, la Juve può solo guardare. Per ora.