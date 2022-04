e poi tutti i dubbi saranno spazzati via. Tanto (o poco) manca al primo luglio, data di inizio della stagione 2022/23 e data entro la quale verrà svelato il futuro di tanti calciatori, di primissimo livello, che sono a scadenza di contratto con i rispettivi club. Da Dybala a Mbappé, passando per Rudiger, Di Maria... e. Il centrocampista francesedella sua carriera, anche se ilI Red Devils, infatti, vorrebbero. Dopo esserselo lasciati sfuggire nel 2012, quando il 19enne Paul si trasferì alla Juventus da svincolato, e dopo averlo riacquistato a peso d'oro (più di 100 milioni di euro), l'idea della dirigenza dello United è quella di offrire comunque al centrocampista un, in modo da evitare il rischio di non monetizzare ancora dalla sua eventuale partenza.Una proposta che arriverà presto a Pogba e al suo agente, Mino Raiola, che stanno valutando attentamente quale sia la mossa giusta da fare, a 29 anni e con qualche stagione al di sotto delle aspettative alle spalle.. Fondamentale sarà anche capire, prossimo allenatore dello United: se il suo progetto coinvolgerà anche Pogba, il club farà di tutto per accontentarlo. Altrimenti, l'idea di una nuova separazione è destinata a diventare sempre più concreta.