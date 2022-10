Non solo non lo giochiamo, ma anche ogni giorno c’è un tributo da pagargli. Un giocatore che si ferma, un altro che ricade o rallenta sulla via della guarigione.che si è fatto male perché voleva rientrare da un infortunio (subìto in Nazionale, peraltro) anche per dimostrare a Deschamps che doveva essere lui, e non il vecchio capitano Lloris, il portiere titolare dei Bleus in Qatar.Si fa male il 23 luglio, negli Stati Uniti: poteva operarsi il giorno dopo, a inizio ottobre avrebbe ricominciato a giocare e ora sarebbe arruolabile, per la Francia e soprattutto per la Juventus. Lui ha avuto paura di non salire sull’aereo di Deschamps (per cui già da un anno non è più titolare) e perciò ha preferito evitare l’intervento, finendo poi solo con rinviarlo al 5 settembre. E lì s’è capito quanto fosse tardi, basta rileggersi i pezzi scritti da chi certe cose le conosce. Per dimostrare a Deschamps di essere guarito e convocabile, Pogba ha forzato e si fatto male.ciao Mondiale, e che adesso trovi il tempo per preoccuparsi un po' anche chi gli ha offerto la grande chance di provare a ritornare un calciatore vero.Il brasiliano, ultimo arrivato in Nazionale, è un altro di quelli che ha bisogno assoluto di giocare prima delle convocazioni, che deve farsi vedere dal proprio ct, perché è tutt’altro che certo del posto nella Selecao. E perciò giocherà, forse già con l’Inter, di certo prima delle convocazioni di Tite. Gli altri, scordiamoceli fino a gennaio. Vlahovic forse prima, chissà.Ha giocato (anche troppo, evidentemente) e segnato, non dev’essere grave, ma nemmeno una cosa da nulla. Allegri proverà a chiedergli un sacrificio, chissà se lo farà.S’è fatto male ad agosto, è rientrato la scorsa settimana in Champions, ma sabato sera ha sentito una fitta e s’è fermato. Infortunio vero o paura da Mondiale? La fibrosi è conseguenza naturale di uno stiramento, il tessuto lesionato non è mai quello di prima.L’Inter ha fuori da fine settembre anche Brozovic, pure lui infortunatosi in Nazionale: scordiamoci di vederlo titolare prima della sosta, buon per Inzaghi che nel frattempo Calhanoglu e Mkhitaryan stiano volando ().Può essere giusta una cosa del genere? No, non lo è. Giocatori sostanzialmente "proprietà" delle Nazionali, che per 4 mesi sono in presito ai rispettivi club, che peraltro pagano loro cure e soprattutto stipendi. Col Mondiale a fine stagione sarebbe stato più semplice da accettare, così è durissima e ingiusto: voglio provare a immaginare quel che accadrà a gennaio?@GianniVisnadi