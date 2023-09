E ci avevano rimesso tutti: lui, la Juve, per un anno sostanzialmente perso. Un anno e una settimana dopo, la storia è completamente diversa ma forse alla base di tutto continuano a esserciUna situazione che, come riportato da Gazzetta.it, avrebbe rivelato proprio Pogba alla Juventus nella giornata di lunedì dopo la diffusione della notizia relativa alla sua positività e alla conseguente sospensione cautelare impostata dal Tribunale Nazionale Antidoping.Nella serata la nota diffusa da Rafaela Pimenta: “Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole”. E da qui si ripartirà, perchéQuello stesso contratto che stava per essere rivisto, almeno nelle intenzioni della Juve.