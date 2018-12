. Un rapporto distrutto, deteriorato da mesi e arrivato ai minimi storici al punto da spingersi fino ad esclusioni clamorose, stoccate in pubblico, battibecchi anche in allenamento.così voluto, così protetto: il Manchester United si è ritrovato in un vero disastro manageriale nella gestione di Paul Pogba, ha contribuito una relazione ormai nulla con lo Special One fino all'esonero delle ultime ore.- Non a caso, dalla scorsa estate Pogba stava pianificando la sua fuga dal Man United. Ormai estenuato dal rapporto con Mourinho, dal suo calcio poco allettante e da una squadra non competitiva ai massimi livelli, Paul insieme al suo agente Mino Raiola aveva aperto all'idea di andare via:. Pogba - pure campione del Mondo - non si vende,in cui venivano pretesi fiumi di milioni a favore del Manchester nell'operazione. Insomma, muro altissimo e Pogba blindato. Mafin qui senza successo.- La guerra tra Pogba e Mourinho adesso è finita. L'impero di José è crollato all'ombra di prestazioni pessime, una classifica non da Manchester United e innumerevoli crepe nello spogliatoio.: se lo Special One fosse rimasto, allora seriamente Pogba avrebbe avuto chances di andare via pur di porre fine a un braccio di ferro che stava danneggiando tutti.. Lo sa molto bene anche la Juventus che infatti si è sempre mantenuta cauta e prudente nelle dichiarazioni con il ds Fabio Paratici mai ottimista in pubblico, con l'addio di Mou c'è sempre più Pogba al centro del progetto tecnico del Man United e soprattutto dei piani alti della dirigenza.. Per l'estate invece sarà il nuovo allenatore e soprattutto Mino Raiola insieme al giocatore a decidere se forzare ancora la mano oppure restare col sorriso, senza Mourinho in panchina. Una svolta che anche la Juventus segue da vicino. Col rischio che questo esonero possa diventare un boomerang.