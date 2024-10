Getty Images

Pogba: "Ho vissuto un periodo angosciante, ora l'incubo è finito. Non vedo l'ora di tornare in campo"

12 minuti fa



Paul Pogba vede la luce in fondo al tunnel della squalifica per doping. I 4 mesi che gli erano stati comminati sono stati ridotti a 18 mesi dal Tas di Losanna: il giocatore della Juventus potrà tornare nel 2025. Dopo aver postato una storia su Instagram, il francese ha condiviso una nota ufficiale con le sue prime parole dopo il colpo di scena. La riportiamo di seguito.



LA NOTA - "Finalmente l'incubo è finito. A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, posso di nuovo guardare verso il giorno in cui potrò seguire di nuovo i miei sogni. Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, che non fa influenzare o migliorare le prestazioni degli atleti. Gioco con integrità e, anche se devo accettare che si tratta di un reato di responsabilità oggettiva, voglio esprimere i miei ringraziamenti ai giudici della Corte Arbitrale dello Sport che sentito la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita perché tutto quello per cui ho lavorato duramente è stato messo in attesa. Grazie ancora per tutto l'amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo".