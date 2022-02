Da oltre un mese Paul Pogba è libero di prendere una decisione sul suo futuro. Il contratto in scadenza col Manchester United non è ancora stato rinnovato, le parole arrivate in queste ore da Ralf Rangnick non chiudono affatto le porte a un addio, a parametro zero, del centrocampista francese a giugno. Sullo sfondo rimangono i rumors e le voci sul possibile ritorno di Paul alla Juventus, un club e un ambiente a cui il classe '93 rimarrà per sempre legato. Il nuovo corso economico scelto dal club del presidente Agnelli, però, non facilità il PogBack...